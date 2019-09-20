Типпетт: Бурдасов обладает потрясающим броском. Увидим, что он сможет показать

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт поделился впечатлениями от первых тренировок российского нападающего Антона Бурдасова.
«Из тренировки в среду я понял, что он обладает потрясающим броском. Это уже понятно. Посмотрим, в каком состоянии остальная часть его игры, но то, что он шутер, это неоспоримо. Увидим, что он сможет показать. Он проделал длинный путь, и я не знаю, сколько тренировок он провёл за последнюю неделю. Понятно, что он попытается быстро показать себя», — сказал Типпетт.
В прошедшем сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того, заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».
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