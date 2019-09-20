Защитник Деанджело подписал новый контракт с «Рейнджерс»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» согласовал контракт с защитником Тони Деанджело, сообщает официальный сайт «синерубашечников».



Хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента. По информации североамериканских инсайдеров, по условиям однолетнего контракта 23-летний защитник заработает $ 925 тыс.



В сезоне-2018/19 Деанджело провёл 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил четыре шайбы и отдал 26 результативных передач при показателе полезности «-6» и 77 минутах штрафного времени. Хоккеист установил личный рекорд по матчам, голевым передачам, набранным очкам и среднему игровому времени, проведённому на льду (19 минут 20 секунд).



Защитник пополнил состав «Рейнджерс» летом 2017 года в результате обмена с «Аризоной Койотс».

Кто и как усилился в НХЛ. Обзор селекции на Востоке «Рейнджерс», «Нью-Джерси», «Флорида» — в числе лучших команд. Они сделали ставку на россиян.