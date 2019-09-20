Кто и как усилился в НХЛ. Обзор селекции на Востоке

До старта регулярного чемпионата НХЛ остаётся каких-то две недели. Самое время вспомнить, как изменились составы команд за минувшее лето, и оценить, какой клуб сработал хорошо, а кто стал неудачником трансферного рынка.

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Победители

«Флорида Пантерз»

Ключевые контракты: в. Сергей Бобровский, н. Бретт Коннолли, з. Антон Строльман, н. Ноэль Аккьяри.

«Пантеры» решили свою застарелую вратарскую проблему, пригласив лучшего голкипера, имевшегося на рынке свободных агентов, — Сергея Бобровского. Возможно, кто-то назовёт семилетний контракт со средней зарплатой в $ 10 млн не идеальным для клуба, но что было делать команде, которая прошлый сезон завершила на предпоследнем месте в лиге по проценту отражённых бросков? При этом в сезоне-2018/19 во «Флориде» прекрасно работала спецбригада большиннства, которая входила в топ-10 в НХЛ. Так что Бобровский, будучи в статусе двукратного обладателя «Везины», должен сразу же показать товар лицом и убедить всех в правильности решения боссов «Пантерз».



Артемий Панарин тоже был на радарах «Флориды», но второй по степени важности проблемой для команды была защитная линия. Укрепить состав обороны удалось за счёт опытного Строльмана, который, впрочем, из-за травм пропустил половину прошлого сезона, так что здесь есть определённый риск.

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«Нью-Йорк Рейнджерс»

Ключевые контракты: н. Артемий Панарин, з. Джейкоб Труба, н. Павел Бучневич (переподписан), н. Каапо Какко, з. Адам Фокс, н. Виталий Кравцов.



Полтора года назад руководство «рейнджеров» объявило болельщикам о начинающейся перестройке команды и серьёзном изменении состава. Для большинства команд такой процесс означал бы отсутствие больших турнирных задач на ближайшее время, акцент на работу с молодёжью и повышенное внимание драфту новичков, но «синерубашечники» оказались не таковы. Спустя 19 месяцев после упомянутого заявления «Рейнджерс» вернулись туда же, где и были, прикупив самый лакомый кусочек на рынке свободных агентов.



Артемий Панарин сам выбрал парней с Бродвея в качестве своей команды на ближайшие годы и уже готов радовать фанатов своей искромётной игрой. Связка Панарина с Микой Зибанеджадом обещает быть яркой, да и Павел Бучневич должен помочь Артемию побыстрее наладить «химию» внутри звена.

Джейкоб Труба готов занять позицию защитника номер один, а молодой Адам Фокс наверняка будет играть как минимум во второй паре. Виталий Кравцов должен застолбить за собой место в глубине состава, а если Хенрик Лундквист захандрит или получит травму, то в «Рейнджерс» может образоваться российский вратарский дуэт Георгиев — Шестёркин. Не забудем и про Каапо Какко, который провёл мощную предсезонку. Словом, молодёжь и новички у «рейнджеров» есть, но они уже готовы давать результат — ждать в Нью-Йорке традиционно не любят.

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«Каролина Харрикейнз»

Ключевые контракты: н. Себастьян Ахо (переподписан), н. Райан Дзингел, з. Джейк Гардинер.



«Каролина» сохранила у себя своего главного атакующего героя — Себастьяна Ахо, на которого покушался «Монреаль», сделав финну оффер-шит. 22-летний талант подписал с «ураганами» новый пятилетний договор, и если учесть качество приобретённый Дзингела и Гардинера, то в предстоящем сезоне «Каролина» сможет больше, чем просто пошуметь в плей-офф, особенно если тройка Ахо со Свечниковым и Терявяйненом не распадётся. Сомнения вызывает разве что вратарская линия, где зачем-то был предложен новый контракт Петру Мразеку.

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«Нью-Джерси Дэвилз»

Ключевые контракты: н. Никита Гусев, з. Пи Кей Суббан, н. Уэйн Симмондс, н. Джек Хьюз.



Пополнение в лице Хьюза и Суббана уже было достаточным для того, чтобы «дьяволы» вышли из стадии серых будней в стадию ожидания светлого будущего. Годичный контракт для ветерана Симмондса и приобретение у «Вегаса» Никиты Гусева — сделки с низким риском и высоким потенциальным профитом. Словом, генеральный менеджер «Дэвилз» Рэй Шеро образцово провёл лето.

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«Баффало Сэйбрз»

Ключевые контракты: в. Линус Улльмарк (переподписан) н. Маркус Юханссон, н Джефф Скиннер (переподписан), н. Джимми Веси, з. Колин Миллер.



Главную задачу «клинки» выполнили — заключили новый договор с Джеффом Скиннером. Полезный форвард Маркус Юханссон не прижился в «Бостоне», а приобретённые посредством обменов Веси и Миллер должны сделать «Баффало» крепче. Пока эту команду ещё трудно назвать той, которая точно будет претендовать на попадание в плей-офф, но шаг вперёд явно сделан.

Проигравшие

«Питтсбург Пингвинз»

Ключевые контракты: н. Алекс Гальченюк, з. Брэндон Танев.



«Питтсбург» избавился от Фила Кессела, что уже можно считать большой удачей. Вот только приобретённого взамен Алекса Ганльченюка уже называют «новым Кесселом», поскольку манера игры и общая польза для команды может оказаться вполне схожей.



Что касается приобретения Танева, то ему зачем-то выписали аж шестилетний контракт на $ 3,5 млн в год. Танев обладает умением отбирать шайбу и играть в меньшинстве, но его атакующие навыки далеко не так хороши, как это требуется «пингвинам». На рынке было полно более квалифицированных игроков обороны, которым не требовался договор на шесть лет, поэтому здесь генменеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд вряд ли заслужил положительную оценку. А если вспомнить, что в обороне у «стальных» есть такие персонажи, как Гудбрансон ($ 4 млн) и Джек Джонсон ($ 3,25 млн), то придётся констатировать, что плохих контрактов у «Пингвинз» слишком много.

«Коламбус Блю Джекетс»

Ключевые контракты: н. Густав Нюквист, з. Зак Веренски (переподписан), в. Йоонас Корписало (переподписан).



Здесь всё очень просто. Густав Нюквист, без сомнения, неплохой нападающий, но «Коламбус» дал уйти всем звёздам, которых покупал ранее. Панарин, Бобровский, Дюшейн, Дзингел покинули стан «Блю Джекетс», и как бы ни бушевал после этого Джон Торторелла, его коллектив стал намного слабее. Вратарская бригада в лице Корписало и Элвиса Мерзликина рискует стать одной из худших в лиге — для роли первого номера оба претендента могут оказаться не готовы.

«Монреаль Канадиенс»

Ключевые контракты: в. Кейт Кинкейд.



Проектов и инициатив у «Монреаля» было очень много, но в жизнь не воплотилось почти ничего. Попытка «канадцев» предложить контракт Себастьяну Ахо была шокирующей и сильной, но недостаточно смелой, поскольку «ураганы» легко повторили предложение и оставили Ахо у себя. Состав «Монреаля» почти не изменился по сравнению с двумя прошлыми сезонами, в которых «Канадиенс» не попадал в плей-офф.

«Филадельфия Флайерз»

Ключевые контракты: з. Иван Проворов (переподписан), н. Тревис Конекны (переподписан), в. Брайан Эллиотт, н. Кевин Хейз.



Генеральный менеджер «Флайерз» пытался активно вносить изменения в состав «лётчиков», но получились весьма скромные результаты. Да, оранжевые сохранили у себя Проворова и Конекны, но контракт Кевина Хейза вызывает массу вопросов. 27-летний форвард — приличный игрок, но Чак Флетчер выписал



Хейзу семилетний договор на сумму более $ 7 млн за сезон, словно тот — известный хоккеист первого звена. Поскольку обменять Хейза будет невозможно из-за щедро выданного запрета, то такой контракт остаётся только выкупать, что и будет сделано «Филадельфией» через несколько лет.

«Нью-Йорк Айлендерс»

Ключевые контракты: в. Семён Варламов, н Андерс Ли (переподписан), н. Джордан Эберле (переподписан).



«Островитяне» смогли сохранить Ли и Эберле, что было очень важно. 29-летний Ли проводит лучшие сезоны в карьере — в его копилке три чемпионата подряд более с 50 набранными очками. Поскольку Артемий Панарин на предложение «Айлендерс» не польстился, то контракт Ли на $ 7 млн в год выглядит приемлемым. Главным же недостатком в работе Лу Ламорелло стало комплектование вратарской линии. «Айлендерс» не смог договориться с финалистом голосования за «Везину» Робином Ленером, пригласив взамен Семёна Варламова. В том, что россиянин умеет играть на самом высоком уровне, нет никаких сомнений, но обилие травм делает его слишком рискованным приобретением. Вероятно, что как минимум половину сезона «островитянам» придётся играть с Томасом Грайссом в воротах, что может сильно снизить шансы на оказание конкуренции в сильном Столичном дивизионе.