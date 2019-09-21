«Металлург» Мг — «Ак Барс»: Любимов получил «5+20» за удар клюшкой в пах

В третьем периоде матча магнитогорского «Металлурга» и казанского «Ак Барса» (1:2) удаление до конца встречи получил нападающий «лисов» Роман Любимов. Форвард ударил клюшкой между ногами Дмитрия Юдина.

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Первый гол во встрече зрители увидели на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий команды хозяев Андрей Локтионов. На старте второго период «Ак Барс» восстановил равновесие в счёте благодаря голу защитника Микаэля Викстранда. На 44-й минуте подопечные Дмитрия Квартальнова вышли вперёд, шайбу забросил форвард Патрис Кормье. Гол стал победным. Для казанского коллектива победа стала шестой подряд. У Магнитогорска — пять поражений в шести последних матчах.