«Надо смотреть на деревни». Вратарь «Витязя» сравнил жизнь в России и Канаде

Вратарь «Витязя» Илья Ежов поделился мнением о разнице в уровне жизни между Россией и Канадой. Напомним, ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин подверг критике российские власти.



«Я очень давно говорил об этом и Панарину, меня никто не слушал. Говорил правду о разнице, которую видишь, когда приезжаешь из другой страны. Я вырос в Канаде, контраст с ней очень большой. Видишь минусы гораздо ярче и начинаешь ценить элементарные вещи, которые есть там. Например, там можно уйти на работу, не закрыв дверь, и тебя никто не ограбит. Там к этому привыкаешь и не ценишь, а здесь начал такие вещи ценить.



Приведу пример. В Канаде везде одно качество еды, в любой деревне или в большом городе. Здесь, если заедешь в деревню, сами попробуйте там что-то найти – еду или кинотеатр. Это даже смешно. Бабушке там скажи какой-нибудь о ролике в интернете, она вам ответит, насколько ей этот интернет нужен. В этом отличие.



Санкт-Петербург – прекрасный город, Москва, Екатеринбург, Новосибирск, но это единицы. Надо смотреть на маленькие города, на деревни, как там относятся к людям, есть ли там развитие. Уровень жизни там отличается от Санкт-Петербурга, а в Канаде в маленьком городе можно найти всё. По размерам всё будет меньше, но в качестве уступать не будет», — рассказал Ежов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

«После Канады в России ярче видишь минусы. Давно говорил правду Панарину» Илья Ежов говорит о проблемах нашей страны не из Америки. Его подольский «Витязь» пока лучшая команда нового сезона КХЛ.