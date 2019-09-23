Ежов: привыкайте, что «Витязь» на первом месте, мы выигрываем заслуженно

Голкипер «Витязя» Илья Ежов поделился мнением об успешном выступлении клуба в текущем сезоне. Подмосковный коллектив занимает первое место в Западной конференции.



«Привыкайте, что «Витязь» на первом месте. Всё началось с предсезонки, когда выиграли несколько матчей, все почувствовали уверенность. Коллектив собрался хороший, все вместе боролись. Победы трудные, ни одного лёгкого матча не было, но всей командой добились их. Мы заслуженно выигрываем, но в хоккее всегда присутствует момент везения. Спасибо карме.



Вклад Михаила Кравеца в успех команды большой, в любой команде тренер задаёт пульс. Он задаёт хороший темп, строит тренировки, система его игры помогает.



Ещё сентябрь, мы только начали играть. Самое главное, что мы получаем удовольствие от хоккея, надо продолжать в том же духе.



Ещё рано это говорить, что «Витязь» — топ-клуб, топ-клубы себя доказывают годами. Могу сказать, что «Витязь» уже другой, не как 6-7 лет назад, когда ребята боялись забить четвёртую или пятую шайбу, потому что могли получить от тафгаев. Сейчас у команды другое направление.

Настрой на всех один и тот же. Соперники меняются, может поменяться система, но настрой всегда один – мы хотим победить, многие хотят доказать что-то самим себе или другим. Настрой боевой.



Самая главная задача – попасть в плей-офф, это не так просто, потому что хороших команд много. Надо играть каждый матч так, чтобы попасть в плей-офф. Команда другая, поэтому результат, надеюсь, тоже будет другой.

Хоккей – непредсказуемая игра. Не буду сравнивать с НХЛ, но там никто не ожидал, что «Сент-Луис» выиграет Кубок Стэнли, они же были на последнем месте в январе. Конечно, КХЛ другая лига, немного более предсказуемая, но, думаю, в этом году будут неожиданные серии.



Надеюсь, что этот чемпионат будет интереснее, чем предыдущие. Разрыв между крупно-бюджетными лидерами и маленькими командами есть. Это со стороны очевидно, и специалисты на КХЛ ТВ об этом говорят открыто. Есть такое, но «Витязь» сделал неожиданный рывок, может, это начало», — сказал Ежов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

«После Канады в России ярче видишь минусы. Давно говорил правду Панарину» Илья Ежов говорит о проблемах нашей страны не из Америки. Его подольский «Витязь» пока лучшая команда нового сезона КХЛ.