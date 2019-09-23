Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Квартальнов: пропустили три гола после шести бросков, такого не должно быть

Квартальнов: пропустили три гола после шести бросков, такого не должно быть
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал выездное поражение со счётом 2:4 в матче с «Сибирью.

«Было хорошее начало, но затем меньшинство в формате «пять на три», оно первернуло игру. За шесть бросков мы пропустили три гола… Почему-то, вот так. Этого, наверное, не должно было быть. Хотели перевернуть игру, но не получилось. Это нам урок. Идёт череда побед, нужно её держать. Это ведь такая тонкая нить», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» одержала вторую победу подряд, казанский клуб прервал серию из шести побед. 28 сентября команда Заварухина проведёт выездной матч с «Амуром», а «Ак Барс» 25-го числа встретится в Челябинске с «Трактором».

Рейтинг тренеров КХЛ: Кравец почти легенда, а у Гулявцева остался последний шанс
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент