Квартальнов: пропустили три гола после шести бросков, такого не должно быть

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал выездное поражение со счётом 2:4 в матче с «Сибирью.



«Было хорошее начало, но затем меньшинство в формате «пять на три», оно первернуло игру. За шесть бросков мы пропустили три гола… Почему-то, вот так. Этого, наверное, не должно было быть. Хотели перевернуть игру, но не получилось. Это нам урок. Идёт череда побед, нужно её держать. Это ведь такая тонкая нить», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» одержала вторую победу подряд, казанский клуб прервал серию из шести побед. 28 сентября команда Заварухина проведёт выездной матч с «Амуром», а «Ак Барс» 25-го числа встретится в Челябинске с «Трактором».