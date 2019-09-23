«Калгари» отправил Загидулина и Елесина в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» сократил список игроков, выступающих в тренировочном лагере команды.



Как сообщает официальный сайт «огоньков», голкипер Артём Загидулин и защитник Александр Елесин отправлены в Американскую хоккейную лигу, где будут защищать цвета клуба «Стоктон Хит». Ранее канадский клуб поместил на драфт отказов защитника Рината Валиева.



В минувшем сезоне 24-летний вратарь провёл 25 матчей в регулярном чемпионате за магнитогорский «Металлург», одержав 13 побед. Загидулин отражал 92,4% бросков и пропускал 1,96 шайбы за игру. В плей-офф на счету вратаря 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,7.



В сезоне-2018/19 23-летний Елесин провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Локомотив». На его счету четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач при показателе полезности «-2» и 47 минутах штрафного времени. В плей-офф Елесин не отметился результативными действиями, проведя 10 игр.

«Калгари» победил «Ванкувер», Загидулин в Северной Америке ещё не пропускал