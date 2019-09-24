«Айлендерс» с Варламовым в воротах обыграли «Детройт»
«Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме обыграл «Детройт Ред Уингз» в контрольном матче (3:2 ОТ). Голом в составе «Ред Уингз» отметился российский нападающий Евгений Свечников. Семён Варламов, защищавший ворота «Айлендерс», совершил 21 сейв.
Посмотреть видео победной шайбы можно в «твиттере» «Нью-Йорк Айлендерс".
Свечников завершил голом красивую комбинацию «Детройта» в большинстве
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