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«Локомотив» отправил в отставку Крэйга Мактавиша

«Локомотив» отправил в отставку Крэйга Мактавиша
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Локомотив» в официальном «твиттере» сообщил, что главный тренер Крейг Мактавиш освобождён от занимаемой должности.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор «Локомотива» Александр Ардашев, чья спортивная карьера на протяжении более чем 30 лет связана с ярославским хоккеем. В качестве игрока Ардашев дважды становился чемпионом России.

Под руководством Мактавиша ярославский клуб провёл восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал три победы и потерпел пять поражений. Ярославцы занимают предпоследнее место в Западной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на два очка. В последнем матче «Локомотив» уступил «Йокериту» (1:3), пропустив три шайбы в первом периоде.

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Крэйг Мактавиш уступил даже Лаури Марьямяки, чей «Йокерит» тоже не блещет.
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