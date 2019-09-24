«Локомотив» отправил в отставку Крэйга Мактавиша

Хоккейный клуб «Локомотив» в официальном «твиттере» сообщил, что главный тренер Крейг Мактавиш освобождён от занимаемой должности.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор «Локомотива» Александр Ардашев, чья спортивная карьера на протяжении более чем 30 лет связана с ярославским хоккеем. В качестве игрока Ардашев дважды становился чемпионом России.

Под руководством Мактавиша ярославский клуб провёл восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал три победы и потерпел пять поражений. Ярославцы занимают предпоследнее место в Западной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на два очка. В последнем матче «Локомотив» уступил «Йокериту» (1:3), пропустив три шайбы в первом периоде.

Мактавиш: бой Свитова завёл «Локомотив», но мы продолжаем искать свою игру