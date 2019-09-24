Гулявцев — о первой победе в сезоне: боязнь проиграть всё равно сидит в головах

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:2).
«Хороший матч, мы уже не первые раз в сезоне встречаемся с «Адмиралом», поэтому команды хорошо изучили друг друга. У нас была серия неудач, но мы настраивались на каждый матч. В раздевалке царит боевое настроение, но психология подводит, боязнь проиграть матч всё равно сидит в головах.
Выходя на третий период при счёте 2:0, просили ребят сыграть по счёту. Не на удержание, а на командный результат вопреки личным амбициям. После гола «Адмирал» полетел вперёд, поддушил, поддавил. Но мы не бросили играть, сыграли активно и заработали удаления в конце. Вместе себя загнали в яму, вместе нам из неё выкарабкиваться», — цитирует Гулявцева пресс-служба КХЛ.
- 24 сентября 2019
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