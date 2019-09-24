Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Светлов: никаких комментариев нет, когда игроки оставляют партнёров втроём

Светлов: никаких комментариев нет, когда игроки оставляют партнёров втроём
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:3).

«Сложно комментировать сегодняшний матч. Были хорошие игровые моменты, мы подняли матч с 0:2 к 2:2. Но никаких комментариев нет, когда за минуту до конца наши игроки оставляют партнёров втроём против пятерых соперников. Будем разбираться, такое не должно повторяться, особенно в концовке матча. Обидно, но это хоккей», — цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.

Ключевым эпизодом матча стало двойное удаление в составе «Адмирала» за две минуты до конца третьего периода. На скамейку штрафников отправились легионеры приморского клуба — Мартин Бакош (подножка) и Шон Лалонд (задержка соперника клюшкой).

«Амур» забросил победную шайбу после двойного удаления у «Адмирала»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент