Светлов: никаких комментариев нет, когда игроки оставляют партнёров втроём
Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:3).
«Сложно комментировать сегодняшний матч. Были хорошие игровые моменты, мы подняли матч с 0:2 к 2:2. Но никаких комментариев нет, когда за минуту до конца наши игроки оставляют партнёров втроём против пятерых соперников. Будем разбираться, такое не должно повторяться, особенно в концовке матча. Обидно, но это хоккей», — цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.
Ключевым эпизодом матча стало двойное удаление в составе «Адмирала» за две минуты до конца третьего периода. На скамейку штрафников отправились легионеры приморского клуба — Мартин Бакош (подножка) и Шон Лалонд (задержка соперника клюшкой).
«Амур» забросил победную шайбу после двойного удаления у «Адмирала»
- 24 сентября 2019
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