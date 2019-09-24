Дацюк дебютирует за «Автомобилист» в матче с «Витязем»

Стали известны составы на матч подмосковного «Витязя» и екатеринбургского «Автомобилиста» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча лидеров Западной и Восточной конференций состоится сегодня, 24 сентября, начало игры — в 19:30 мск.



В составе гостей дебютирует нападающий Павел Дацюк.



«Витязь»:



Самонов (Ежов);

Катичев — Ержабек, Макеев — Швец-Роговой — Семин;

Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Ларичев;

Воронков — Шинкевич, Монс — Чернов — Артюхин;

Пыленков, Моисеев — Петраков — Шевченко. Колтыгин.



«Автомобилист»:



Коварж (Гросс);

Вишневский — Василевский, Доус — Литовченко — Мацек;

Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд — Секстон;

Березин — Трямкин, Мозер — Кучерявенко — Обидин;

Овчинников, Валитов, Белоусов — Дацюк — Хрипунов.