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«Витязь» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Дацюк дебютирует за «Автомобилист» в матче с «Витязем»

Дацюк дебютирует за «Автомобилист» в матче с «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы на матч подмосковного «Витязя» и екатеринбургского «Автомобилиста» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча лидеров Западной и Восточной конференций состоится сегодня, 24 сентября, начало игры — в 19:30 мск.

В составе гостей дебютирует нападающий Павел Дацюк.

«Витязь»:

Самонов (Ежов);
Катичев — Ержабек, Макеев — Швец-Роговой — Семин;
Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Ларичев;
Воронков — Шинкевич, Монс — Чернов — Артюхин;
Пыленков, Моисеев — Петраков — Шевченко. Колтыгин.

«Автомобилист»:

Коварж (Гросс);
Вишневский — Василевский, Доус — Литовченко — Мацек;
Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд — Секстон;
Березин — Трямкин, Мозер — Кучерявенко — Обидин;
Овчинников, Валитов, Белоусов — Дацюк — Хрипунов.

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