Дацюк дебютирует за «Автомобилист» в матче с «Витязем»

Стали известны составы на матч подмосковного «Витязя» и екатеринбургского «Автомобилиста» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча лидеров Западной и Восточной конференций состоится сегодня, 24 сентября, начало игры — в 19:30 мск.
В составе гостей дебютирует нападающий Павел Дацюк.
«Витязь»:
Самонов (Ежов);
Катичев — Ержабек, Макеев — Швец-Роговой — Семин;
Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Ларичев;
Воронков — Шинкевич, Монс — Чернов — Артюхин;
Пыленков, Моисеев — Петраков — Шевченко. Колтыгин.
«Автомобилист»:
Коварж (Гросс);
Вишневский — Василевский, Доус — Литовченко — Мацек;
Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд — Секстон;
Березин — Трямкин, Мозер — Кучерявенко — Обидин;
Овчинников, Валитов, Белоусов — Дацюк — Хрипунов.
- 24 сентября 2019
-
19:22
-
19:08
-
18:59
-
18:52
-
18:41
-
18:29
-
18:19
-
17:58
-
17:30
-
17:20
-
16:35
-
16:32
-
16:15
-
15:59
-
15:30
-
15:06
-
14:40
-
14:26
-
14:20
-
14:01
-
13:35
-
13:20
-
13:07
-
12:55
-
12:30
-
12:10
-
11:57
-
11:39
-
11:24
-
11:03
-
10:40
-
10:18
-
10:08
-
09:48
-
09:30