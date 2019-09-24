«Спартак» — «Салават»: 17-летний Амиров сыграет во втором звене гостей
Стали известны московского «Спартака» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттер». Матч в Москве состоится сегодня, 24 сентября, начало встречи — в 19:30 мск.
«Спартак»:
Хомченко (Гудачек);
Рылов — Херсли, Карсумс — Юньков — Даугавиньш;
Гончаров — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Кулик — Никишин, Кокарев — Столяров — Никонцев;
Тришин, Лещенко, Цыплаков — Шашков — Талалуев.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Бурмистров — Амиров;
Пашнин — Лисовец, Кугрышев — Картаев — Баранов;
Семёнов — Мухамадуллин, Жарков — Кадейкин — Майоров.
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«Забыла, как это слово звучит», — сказала Наталья Кларк. Ответ Ульяны Тригубчак был весьма резким.
- 24 сентября 2019
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