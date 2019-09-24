Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фридман: в таланте Костина никто не сомневается, он мог оказаться в «Ойлерз»

Фридман: в таланте Костина никто не сомневается, он мог оказаться в «Ойлерз»
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман поделился мнением об игре юного форварда системы клуба «Сент-Луис Блюз» Клима Костина. В трёх предсезонных матчах Костин набрал 6 (3+3) очков.

«Отлично стартовал Клим Костин, на второй неделе россиянин столкнётся с более жёстким сопротивлением. Его кандидатуру обсуждал „Эдмонтон“ при переговорах о возможном обмене Ессе Пульюярви. В таланте Костина никто не сомневается», — цитирует Фридмана Sportsnet.

Костин был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2017 года под общим 31-м номером, но ещё ни разу не сыграл в официальных мачтах за команду, выступая за их фарм-клуб «Сан-Антонио Рэмпейдж». Всего на счету россиянина 133 матча и 52 (16+36) очка в АХЛ.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь на 3 октября мск. «Сент-Луис», выигравший в прошлом сезоне Кубок Стэнли, в первом матче сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

«Теперь я хочу в русскую школу!». Гол Костина очаровал чемпионов НХЛ
Этот наглый русский продолжает удивлять.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент