Фридман: в таланте Костина никто не сомневается, он мог оказаться в «Ойлерз»

Известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман поделился мнением об игре юного форварда системы клуба «Сент-Луис Блюз» Клима Костина. В трёх предсезонных матчах Костин набрал 6 (3+3) очков.



«Отлично стартовал Клим Костин, на второй неделе россиянин столкнётся с более жёстким сопротивлением. Его кандидатуру обсуждал „Эдмонтон“ при переговорах о возможном обмене Ессе Пульюярви. В таланте Костина никто не сомневается», — цитирует Фридмана Sportsnet.



Костин был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2017 года под общим 31-м номером, но ещё ни разу не сыграл в официальных мачтах за команду, выступая за их фарм-клуб «Сан-Антонио Рэмпейдж». Всего на счету россиянина 133 матча и 52 (16+36) очка в АХЛ.



Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь на 3 октября мск. «Сент-Луис», выигравший в прошлом сезоне Кубок Стэнли, в первом матче сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».





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