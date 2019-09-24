Кучерявенко — о канадских площадках: навыка не хватает, пока играем в «бей-беги»

Нападающий «Автомобилиста» Александр Кучерявенко подвёл итоги матча с «Витязем» (0:1 ОТ).
«Игра была равной, отлично сработали оборона команд и вратари. Почему пропустили? Потому что удалились. Пытались сыграть плотно, и в целом игра с обеих сторон была закрытой, не знаю, почему так получилось, моменты были, атака работала, но не забили. Считаю, что нули на табло по итогам основного времени – заслуга защиты и вратарей, а не провал линии атаки. Голкиперы были признаны лучшими игроками матча в составе обеих команд совершенно заслуженно.
Думал ли я несколько лет назад, что «Витязь» настолько прибавит? А почему нет? В команде квалифицированные игроки, плюс хорошие новички, новый тренер, новая тактика, поэтому ничего сверхъестественного в подъёме подольчан не вижу.
К новым размерам площадок приспособились, но не хватает навыка. Всё-таки в Северной Америке так играют уже сто лет, а у нас пока «бей-беги», поэтому результативность и не становится лучше», — передаёт слова Кучерявенко корреспондент «Чемпионата» Владислав Маслов.
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