«Анахайм» обыграл «Сан-Хосе» с Чеховичем и Кныжовым
«Анахайм Дакс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в предсезонном матче НХЛ. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
За «акул» в прошедшем матче сыграли два российских хоккеиста. Нападающий Иван Чехович провёл на площадке 14.30, 2 раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «-2».
Защитник Николай Кныжов отыграл 14.36, нанёс 1 бросок по воротам, выполнил 1 силовой приём и заработал показатель полезности «-3».
«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
Новый сезон в регулярном чемпионате НХЛ стартует в ночь на 3 октября мск.
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