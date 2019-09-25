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Кравцов: в первом периоде нервничал. Потом играл лучше, хотя и не хорошо

Кравцов: в первом периоде нервничал. Потом играл лучше, хотя и не хорошо
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов прокомментировал победу в предсезонном матче НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1). Российский форвард впервые отличился голом на предсезонке.

«Я о голе не думаю. Я думаю о своей игре. В первом периоде я почему-то очень нервничал. Сам не знаю почему. Но втором и третьем играл лучше, чем в первом, хотя и не хорошо», — цитирует Кравцова пресс-служба НХЛ.

Все шайбы в составе «Рейнджерс» забросили российские нападающие. Счёт в игре открыл Виталий Кравцов, для которого эта шайба стала дебютной за «копов». Победную шайбу в матче организовали также россияне — голевая передача в активе Бучневича, а решающий бросок — за Панариным. Позже Артемий поразил пустые ворота.

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