Матч лидеров КХЛ в Подольске не собрал аншлаг при вместимости в 5500 зрителей

Вчера, 24 сентября, в Подольске местный «Витязь» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ.

Заполняемость всех арен клубов КХЛ в сезоне-2019/20

В матче встречались лидер Западной конференции КХЛ и лидер Восточной конференции. Несмотря на это, арена в Подольске не заполнилась на 100%. Матч посетили 4868 зрителей при вместимости арены в 5500. В среднем арена «Витязя» в нынешнем сезоне заполняется на 74,4%.

Подопечные Михаила Кравеца одержали восьмую победу подряд. Таким образом, «Витязь» повторил свой клубный рекорд. Ранее команда выиграла восемь матчей кряду в период с 10 января по 5 февраля 2017 года.