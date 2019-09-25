Калюжный — о натурализации: каждый паспорт режет сердце. Убийство мечты у ребят

Ассистент главного тренера «Юности» Алексей Калюжный негативно оценил идею натурализации в белорусском хоккее. В августе Федерация хоккея Республики Беларусь натурализовала двух канадских форвардов минского «Динамо» — Шейна Принса и Франсиса Паре.

«Как тренер, я понимаю. Хотел бы иметь в своей сборной игроков уровня Паре. Но есть и другая сторона. Каждый паспорт режет мне сердце. Какое-то убийство мечты у ребят, которые приходят в хоккей. Которые мечтают когда-то оказаться в составе сборной Беларуси на льду», – сказал Калюжный в эфире программы «Спорт-кадр».

Ранее белорусская федерация уже натурализовала вратаря Кевина Лаланда, нападающих Шарля Лингле, Джеффа Плэтта, а также защитника Ника Бэйлена.