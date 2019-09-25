Лукоянов — о разгроме «Трактора»: «Ак Барс» так поздравил меня с рождением сына

Форвард «Ак Барса» Артём Лукоянов подвел итоги выигранного матча с «Трактором» (6:0).



«Не думаю, что победа была неожиданной. Это награда за наш труд, за то, что мы пахали на льду все вместе, никто не выпадал, четко действовали с первой и до последней минуты, выиграли, поэтому у нас такое хорошее настроение. Вратарь у нас сыграл на высшем уровне. Хорошо, что мы не расслабились, продолжали работать и довели матч до победы.



Поздравила ли меня команда с рождением сына? Конечно. Команда — моя вторая семья, в которой я провожу большую часть времени, поэтому, как только родился сын, я сразу объявил об этом команде. Поддерживают меня, сделали мне подарок сегодняшней победой, заслуженной и крупной, так что запомнится на всю жизнь. Имя сына? Придумали, но сначала, скажем так, нужно доехать до дома», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Трактор» потерпел поражение от «Ак Барса» с разгромным счётом 0:6