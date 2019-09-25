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Квартальнов: где-то «Ак Барсу» повезло. Поздравили Лукоянова с рождением сына

Квартальнов: где-то «Ак Барсу» повезло. Поздравили Лукоянова с рождением сына
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал крупную победу над «Трактором» (6:0).

«Счёт хороший, здорово, что не пропустили. У нас получилось хорошее начало, забили, где-то немного повезло.

Поздравили Лукоянова с рождением сына и Рейдеборна с сухим матчем. Сделали хороший подарок Артёму» — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

Подопечные Петериса Скудры провалили начало встречи, пропустив четыре шайбы за десять с половиной минут. Авторами заброшенных шайб стали Патрис Кормье, Кирилл Петров и Вячеслав Основин, оформивший дубль. «Трактор» произвёл замену вратаря, Ивана Федотова заменил Василий Демченко. Во втором периоде челябинская команда пропустила ещё дважды, точными бросками отметились Андрей Педан и Данис Зарипов, после чего хозяева произвели обратную замену вратаря. Больше в матче голов забито не было. Сухой матч оформил голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн.

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