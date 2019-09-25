Михайлис: тяжёлая команда — «Металлург». Слаженный коллектив
Нападающий хоккейного клуба «Барыс» Никита Михайлис поделился впечатлениями от выигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (3:1).
«Тяжёлая команда — «Металлург». У них хороший подбор игроков. Слаженный коллектив. По игре было тяжело, было много агрессии со стороны соперника. Они часто держали шайбу, но мы выстояли, нашли свои моменты и решили их. И хорошо сыграли в меньшинстве, это тоже залог успеха. Как забил гол? Было большинство, Даррен Диц хорошо набросил, все сыграли по своим позициям, и я доработал на пятаке. Командная работа, ничего такого. Психологически вовремя забили, оставалось играть не так много времени, а счёт был напряжный — 1:1», — цитирует Михайлиса официальный сайт КХЛ.
«Металлург» проиграл седьмой матч из восьми последних, уступив «Барысу»
- 25 сентября 2019
-
21:49
-
21:47
-
21:27
-
21:13
-
21:04
-
20:51
-
20:47
-
20:40
-
20:33
-
20:27
-
20:20
-
20:16
-
19:58
-
19:44
-
19:38
-
19:32
-
19:21
-
19:17
-
19:14
-
19:06
-
18:50
-
18:23
-
18:18
-
18:12
-
18:07
-
17:48
-
17:41
-
17:29
-
17:23
-
17:06
-
16:30
-
16:13
-
16:11
-
15:40
-
15:34
Партнерский контент