Михайлис: тяжёлая команда — «Металлург». Слаженный коллектив

Нападающий хоккейного клуба «Барыс» Никита Михайлис поделился впечатлениями от выигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (3:1).



«Тяжёлая команда — «Металлург». У них хороший подбор игроков. Слаженный коллектив. По игре было тяжело, было много агрессии со стороны соперника. Они часто держали шайбу, но мы выстояли, нашли свои моменты и решили их. И хорошо сыграли в меньшинстве, это тоже залог успеха. Как забил гол? Было большинство, Даррен Диц хорошо набросил, все сыграли по своим позициям, и я доработал на пятаке. Командная работа, ничего такого. Психологически вовремя забили, оставалось играть не так много времени, а счёт был напряжный — 1:1», — цитирует Михайлиса официальный сайт КХЛ.

«Металлург» проиграл седьмой матч из восьми последних, уступив «Барысу»