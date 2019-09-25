«Металлург» — «Барыс»: матч посетили 5249 человек. Худший показатель с 2016 года

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке уступил казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:3. Подопечные Ильи Воробьёва проиграли седьмой матч из восьми последних.



Арену в Магнитогорске посетили 5249 зрителей — это худшая посещаемость «Арены-Металлург» с 2016 года. Вместимость арены составляет 7500 зрителей.



Счёт был открыт на четвёртой минуте, заброшенной шайбой отметился защитник «Барыса» Джесси Блэкер. На старте второго периода подопечные Ильи Воробьёва отыгрались благодаря удачному броску форварда Павла Дорофеева. В третьем периоде казахстанский коллектив добился победы благодаря голам Никиты Михайлиса и Романа Старченко.

«Металлург» проиграл седьмой матч из восьми последних, уступив «Барысу»