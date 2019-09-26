«Бостон» с Шэном победил «Нью-Джерси». У Хьюза и Гусева по «-2»

«Бостон Брюинз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди-Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Авторами голов стали Джек Студничка и Пол Кэри.
Крайне неудачным образом сложился матч для российского нападающего «Нью-Джерси» Никиты Гусева. Он провёл на льду 20 минут 37 секунд, за которые заработал показатель полезности "-2". Тройка нападения в составе Братт — Хьюз — Гусев пропустила обе шайбы в матче.
Российский форвард «Бостона» Павел Шэн сыграл 13 минут 29 секунд, отметившись двумя бросками в створ ворот и одним заблокированным броском.
В первом периоде матча команда хозяев забила курьёзный гол. Голкипер «Дэвилз» Макензи Блэквуд подставил клюшку под прострел Пола Кэри, и шайба рикошетом попала в лицо форварду «Бостона» Джеку Студничке, после чего оказалась в воротах гостей.
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