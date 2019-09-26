Президент «Авангарда»: устроило отношение Макарова к делу. Он привнёс энергию

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал заключение полноценного контракта с нападающим Игорем Макаровым.

«Мы приняли решение подписать полноценный контракт с Игорем Макаровым. Нас устроило отношение игрока к делу, работа на тренировках и самоотдача в матчах. Макаров привнёс необходимую энергию, идёт в борьбу, создаёт моменты. Тренерскому штабу понравилась игра Игоря. Рассчитываем, что он будет прогрессировать в нашей команде», — цитирует Сушинского пресс-служба омского клуба.

В этом сезоне Макаров принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата КХЛ, не сумев отметиться результативными действиями. В сезоне-2018/19 Игорь в составе московского «Динамо» провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись пятью голами и семью результативными передачами. В 11 матчах плей-офф голов не забил.