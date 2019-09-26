КХЛ отменила наказание, наложенное на форварда «Магнитки» Паршина

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Металлург» — «Барыс» (1:3), состоявшегося 25 сентября 2019 года. Подопечные Ильи Воробьёва проиграли седьмой матч из восьми последних.



В концовке встречи нападающий «Металлурга» Денис Паршин получил дисциплинарный штраф до конца матча. Судьи наказали хоккеиста за толчок соперника на борт.



«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего ХК «Металлург» (Магнитогорск) Дениса Паршина по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ», — гласит сообщение пресс-службы КХЛ.

Ближайший матч в лиге «Магнитка» проведёт 28 сентября в гостях у «Витязя».

«Металлург» — «Барыс»: Паршин получил «5+20», жёстко толкнув соперника на борт

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.



