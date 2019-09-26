Кожевников: видно, что в СКА начали доверять молодым

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру 21-летнего вратаря питерского СКА Алексея Мельничука, признанного лучшим голrипером 3-й недели чемпионата КХЛ.
«Своей игрой Алексей заслужил признание, ведь с ним на прошлой неделе «армейцы» выиграли три матча, причём два в гостях — на ноль. Парень старается, работает, и, думаю, что у него большое будущее. Вообще, хотелось бы отметить, что в СКА доверяют молодым. Все больше игрового времени получают Галенюк и Подколзин, даже в ключевых матчах доверяют последний рубеж молодому парню еще в недавнем прошлом игру питерской молодежки.
СКА — очень молодая, перспективная команда. В межсезонье сильно обновила свой состав, ушли почти все лидеры, плюс много травмированных ребят. Питерская школа продолжает растить таланты, которые уже скоро заявят о себе на международной арене», — сказал Кожевников «Чемпионату».
- 26 сентября 2019
-
17:21
-
17:11
-
16:31
-
16:18
-
16:00
-
15:40
-
15:30
-
15:06
-
14:50
-
14:27
-
14:05
-
13:49
-
13:16
-
13:00
-
12:23
-
12:19
-
12:01
-
11:40
-
11:15
-
11:00
-
10:39
-
10:20
-
10:10
-
09:45
-
09:20
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
08:48
-
08:32
-
08:21
-
08:16
-
07:20
-
06:31
-
05:02