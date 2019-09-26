Кожевников: видно, что в СКА начали доверять молодым

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру 21-летнего вратаря питерского СКА Алексея Мельничука, признанного лучшим голrипером 3-й недели чемпионата КХЛ.



«Своей игрой Алексей заслужил признание, ведь с ним на прошлой неделе «армейцы» выиграли три матча, причём два в гостях — на ноль. Парень старается, работает, и, думаю, что у него большое будущее. Вообще, хотелось бы отметить, что в СКА доверяют молодым. Все больше игрового времени получают Галенюк и Подколзин, даже в ключевых матчах доверяют последний рубеж молодому парню еще в недавнем прошлом игру питерской молодежки.



СКА — очень молодая, перспективная команда. В межсезонье сильно обновила свой состав, ушли почти все лидеры, плюс много травмированных ребят. Питерская школа продолжает растить таланты, которые уже скоро заявят о себе на международной арене», — сказал Кожевников «Чемпионату».

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