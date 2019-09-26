Кожевников: был высокого мнения о Ежове. Теперь ничего хорошего сказать не могу
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на критику вратаря «Витязя» Ильи Ежова, который негативно отозвался об условиях жизни в России.
«Раньше я был более высокого мнения об Илье Ежове, но после его негативного комментария о стране, где он живёт и работает (при этом получает немалые деньги!) ничего хорошего сказать о нём не могу. Этому молодому человеку нужно сначала изучить историю России, а затем уже делать какие-то выводы. Вообще, нынешнее поколение удивляет своими высказываниями, не зная при этом истории. Говорят всё подряд, абсолютно не вдумываясь», — сказал Кожевников «Чемпионату».
Ближайший матч в КХЛ «Витязь» проведёт 28 сентября. В этот день команда Михаила Кравеца примет «Металлург».
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Илья Ежов говорит о проблемах нашей страны не из Америки. Его подольский «Витязь» пока лучшая команда нового сезона КХЛ.
- 26 сентября 2019
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