Кожевников: был высокого мнения о Ежове. Теперь ничего хорошего сказать не могу

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на критику вратаря «Витязя» Ильи Ежова, который негативно отозвался об условиях жизни в России.



«Раньше я был более высокого мнения об Илье Ежове, но после его негативного комментария о стране, где он живёт и работает (при этом получает немалые деньги!) ничего хорошего сказать о нём не могу. Этому молодому человеку нужно сначала изучить историю России, а затем уже делать какие-то выводы. Вообще, нынешнее поколение удивляет своими высказываниями, не зная при этом истории. Говорят всё подряд, абсолютно не вдумываясь», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Ближайший матч в КХЛ «Витязь» проведёт 28 сентября. В этот день команда Михаила Кравеца примет «Металлург».

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