Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сочи» — «Динамо» М: стали известны составы команд

«Сочи» — «Динамо» М: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» и московское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 16 сентября, начало — в 19:30 мск.

«Сочи»:

Шикин (Проскуряков);
Воробьёв — Эллис, Стрёмвалль — Росен — Коллинз;
Ю. Александров — Бертильссон, Крикунов — Капустин — Шмелёв;
Погоришный — Петров, Лугин — Точицкий — Старков;
Гордеев, Мосалёв — Томилин — Орлович-Грудков, Алтыбармакян.

«Динамо» М:

Бочаров (Кузнецов);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Брюквин — Полыгалов — Афиногенов;
Зайцев — Лямин, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;
Прибыльский, Михайлов, Алексеев — Игумнов — Индрашис.

В прошлом матче «Динамо» обыграло рижских одноклубников со счётом 4:1, а «леопарды» уступили «Адмиралу» — 1:2 ОТ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент