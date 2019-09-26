«Сочи» — «Динамо» М: стали известны составы команд

ХК «Сочи» и московское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 16 сентября, начало — в 19:30 мск.

«Сочи»:



Шикин (Проскуряков);

Воробьёв — Эллис, Стрёмвалль — Росен — Коллинз;

Ю. Александров — Бертильссон, Крикунов — Капустин — Шмелёв;

Погоришный — Петров, Лугин — Точицкий — Старков;

Гордеев, Мосалёв — Томилин — Орлович-Грудков, Алтыбармакян.



«Динамо» М:



Бочаров (Кузнецов);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Брюквин — Полыгалов — Афиногенов;

Зайцев — Лямин, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;

Прибыльский, Михайлов, Алексеев — Игумнов — Индрашис.

В прошлом матче «Динамо» обыграло рижских одноклубников со счётом 4:1, а «леопарды» уступили «Адмиралу» — 1:2 ОТ.