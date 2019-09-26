«Сочи» — «Динамо» М: стали известны составы команд

ХК «Сочи» и московское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 16 сентября, начало — в 19:30 мск.
«Сочи»:
Шикин (Проскуряков);
Воробьёв — Эллис, Стрёмвалль — Росен — Коллинз;
Ю. Александров — Бертильссон, Крикунов — Капустин — Шмелёв;
Погоришный — Петров, Лугин — Точицкий — Старков;
Гордеев, Мосалёв — Томилин — Орлович-Грудков, Алтыбармакян.
«Динамо» М:
Бочаров (Кузнецов);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Брюквин — Полыгалов — Афиногенов;
Зайцев — Лямин, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;
Прибыльский, Михайлов, Алексеев — Игумнов — Индрашис.
В прошлом матче «Динамо» обыграло рижских одноклубников со счётом 4:1, а «леопарды» уступили «Адмиралу» — 1:2 ОТ.
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