Теэму Хартикайнен забросил 100-ю шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ

СКА принимает в Санкт-Петербурге «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Уфимская команда восстановила равновесие в начале второго периода стараниями Теэму Хартикайнена. Финский форвард забросил 100-ю шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ (все — в составе «Салавата»).

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

СКА:



Мельничук (Налимов);

Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Зубарев — Рундблад, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Рукавишников — Галенюк, Якупов — Коскиранта — Дергачёв;

Земчёнок, Подколзин — Кемппайнен — Кетов, Кузьменко.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Мухамадуллин — Коледов, Сошников — Бурмистров — Баранов;

Семёнов — Гареев, Картаев — Хохряков — Амиров;

Сергеев — Пашнин, Жарков — Кадейкин — Майоров.