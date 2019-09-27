«Даллас» уступил «Миннесоте», Худобин сделал 21 сейв

В НХЛ продолжаются предсезонные матчи. В одном из них «Даллас Старз» проиграл «Миннесоте Уайлд». Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Ворота «Далласа» в этом матче защищал Антон Худобин, отразивший 21 бросок из 23. Нападающий Александр Радулов отыграл 18.34, нанёс 4 броска по воротам и выполнил 1 силовой приём, его показатель полезности — «0». Денис Гурьянов провёл на льду 11.36 и завершил встречу с полезностью «-2».

Карьеры обоих российских хоккеистов в НХЛ стартовали в 2004 году. Гурьянов был выбран в 1-м раунде под общим 15-м номером клубом «Нэшвилл Предаторз», а Худобин был выбран клубом «Миннесота Уайлд» в 7-м раунде драфта под общим 206-м номером.

Новый сезон в регулярном чемпионате НХЛ стартует в ночь на 3 октября мск.