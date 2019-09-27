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Вудкрофт: проиграли «Северстали» из-за дисциплины

Вудкрофт: проиграли «Северстали» из-за дисциплины
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Северстали» (2:3 Б) в матче КХЛ.

«В первую очередь хочу поздравить Андрея Разина и его команду с хорошей игрой. Эту игру многие ожидали, она получилась интересной и открытой. У нас была хорошая скорость, но мы недостаточно хороши в системе, по которой играем. Местами мы прессинговали, но быстро давали сопернику возвращаться в игру.

Нас подвели ненужные и несвоевременные удаления. Можно сказать, что мы проиграли из-за дисциплины, точнее, из-за ее низкого уровня. Нужно играть умнее и системнее.

Но есть в этой игре и хорошие стороны. Мы их возьмем за основу и будем становиться лучше», – приводит слова Вудкрофта пресс-слуба «Динамо».

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