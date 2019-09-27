Главный тренер «Тампы»: у нас отменная команда
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (4:2).
У нас отменная команда. Сильное второе звено, неплохое третье. Считаю, что этот матч стал хорошим шагом вперёд», — заявил Купер.
В составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт (35-я минута), Янни Гурд (40), Никита Кучеров (54) и Стивен Стэмкос (54). У «Пантерз» отличились Оуэн Типпетт (17) и Евгений Дадонов (59).
Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский этот матч провёл в запасе. Его сменщик Кертис Макиленни отбил 30 бросков из 32. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 25, потерпев первое поражение в предсезонке.
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