Главный тренер «Тампы»: у нас отменная команда

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (4:2).

У нас отменная команда. Сильное второе звено, неплохое третье. Считаю, что этот матч стал хорошим шагом вперёд», — заявил Купер.

В составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт (35-я минута), Янни Гурд (40), Никита Кучеров (54) и Стивен Стэмкос (54). У «Пантерз» отличились Оуэн Типпетт (17) и Евгений Дадонов (59).



Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский этот матч провёл в запасе. Его сменщик Кертис Макиленни отбил 30 бросков из 32. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 25, потерпев первое поражение в предсезонке.

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