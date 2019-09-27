Кенневилль — о поражении «Флориды»: Бобровский был хорош и сыграл здорово
Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль не стал винить российского вратаря Сергея Бобровского за поражение в предсезонном матче НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4). Сергей отразил 21 бросок из 25.
«Боб был хорош, он сделал несколько ключевых спасений. У «Тампы» есть хоккеисты с классным броском, это чертовски хорошая команда. Думаю, что он сыграл очень здорово», — похвалил Сергея Кенневилль.
В составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт (35-я минута), Янни Гурд (40), Никита Кучеров (54) и Стивен Стэмкос (54). У «Пантерз» отличились Оуэн Типпетт (17) и Евгений Дадонов (59).
Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский эту игру провёл в запасе. Его сменщик Кертис Макиленни отбил 30 бросков из 32.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 из 25 бросков в матче с «Тампой»
Шикарный гол Кучерова с неудобной руки! Бобровский даже не дёрнулся
Самый ценный игрок прошлого сезона НХЛ показал, как надо реализовывать выходы один на один.
- 27 сентября 2019
-
09:31
-
09:27
-
09:11
-
09:00
-
08:00
-
07:51
-
07:36
-
07:30
-
06:57
-
06:18
-
05:49
-
05:12
-
04:50
-
01:01
-
00:28
-
00:00
- 26 сентября 2019
-
23:54
-
23:36
-
23:22
-
23:01
-
22:46
-
22:46
-
22:43
-
22:41
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:27
-
22:19
-
22:11
-
21:58
-
21:52
-
21:51
-
21:46
-
21:39
Партнерский контент