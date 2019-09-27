Кенневилль — о поражении «Флориды»: Бобровский был хорош и сыграл здорово

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль не стал винить российского вратаря Сергея Бобровского за поражение в предсезонном матче НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4). Сергей отразил 21 бросок из 25.

«Боб был хорош, он сделал несколько ключевых спасений. У «Тампы» есть хоккеисты с классным броском, это чертовски хорошая команда. Думаю, что он сыграл очень здорово», — похвалил Сергея Кенневилль.

В составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт (35-я минута), Янни Гурд (40), Никита Кучеров (54) и Стивен Стэмкос (54). У «Пантерз» отличились Оуэн Типпетт (17) и Евгений Дадонов (59).

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский эту игру провёл в запасе. Его сменщик Кертис Макиленни отбил 30 бросков из 32.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 из 25 бросков в матче с «Тампой»