Кинг: в России не дают шанса выбраться из ямы. Это старая советская система

Бывший главный тренер «Локомотива» Дэйв Кинг поделился мнением об отставке Крэйга Мактавиша из ярославского клуба.

«Если они хотят сменить тренера, они меняют тренера. Это касается не только «Локомотива», в России вообще довольно нетерпеливы к тренерам. Если команда плохо выступает и не двигается вперёд, за это отвечает тренер.



У нас здесь более широкий взгляд на ситуации тренеров, мы глядим далеко вперёд. Конечно, если внутри команды не случается какая-то катастрофа, например конфликт. Здесь мы даём тренерам шанс самим выбраться из ямы.

МакТи — хороший хоккейный мужик, но тебе там не дают шанса самому выбраться из ямы. Это не вина Крэйга, просто это такая лига, где клубы поступают крайне импульсивно.

В России практически машинальная реакция на проблемы – сменить тренера. Это как в СССР, там никогда никому не дают кредит доверия, всегда держат тебя под контролем, не дают расслабиться. Даже если ты выиграл, всё равно мог сыграть лучше. Это старая советская система, и она всё ещё существует. Тренеры там всегда на коротком поводке», — цитирует Кинга Edmonton Journal.

Североамериканский журналист — об отставке Мактавиша: быстро, но это же КХЛ