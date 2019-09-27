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Кинг: в России не дают шанса выбраться из ямы. Это старая советская система

Кинг: в России не дают шанса выбраться из ямы. Это старая советская система
Хоккей / НХЛ 0

Бывший главный тренер «Локомотива» Дэйв Кинг поделился мнением об отставке Крэйга Мактавиша из ярославского клуба.

«Если они хотят сменить тренера, они меняют тренера. Это касается не только «Локомотива», в России вообще довольно нетерпеливы к тренерам. Если команда плохо выступает и не двигается вперёд, за это отвечает тренер.

У нас здесь более широкий взгляд на ситуации тренеров, мы глядим далеко вперёд. Конечно, если внутри команды не случается какая-то катастрофа, например конфликт. Здесь мы даём тренерам шанс самим выбраться из ямы.

МакТи — хороший хоккейный мужик, но тебе там не дают шанса самому выбраться из ямы. Это не вина Крэйга, просто это такая лига, где клубы поступают крайне импульсивно.

В России практически машинальная реакция на проблемы – сменить тренера. Это как в СССР, там никогда никому не дают кредит доверия, всегда держат тебя под контролем, не дают расслабиться. Даже если ты выиграл, всё равно мог сыграть лучше. Это старая советская система, и она всё ещё существует. Тренеры там всегда на коротком поводке», — цитирует Кинга Edmonton Journal.

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«В России до сих пор система СССР. Тренеров держат на коротком поводке»
Бывший тренер «Магнитки» и «Локомотива» Дэйв Кинг рассуждает о трудностях работы в КХЛ.
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