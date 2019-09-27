Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе за 4700 евро

На аукционе Ebay продаются медали бывшего вратаря сборной СССР и хоккейного клуба ЦСКА Евгения Белошейкина. Всего в коллекции 17 медалей. Продавец из Германии просит за них 4,7 тыс. евро.

За недолгую карьеру Евгений успел стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом, победителем молодёжного чемпионата мира и финалистом Кубка Канады.

Белошейкина называли новым Третьяком, но из-за проблем с алкоголем он потерял место в ЦСКА и сборной, у него не получилось в системе «Эдмонтон Ойлерз», где игрока безуспешно пытались лечить от зависимости.

Во время приступа депрессии покончил жизнь самоубийством в общежитии 18 ноября 1999 года в Санкт-Петербурге. Как рассказывали его знакомые, все медали он продал, чтобы купить алкоголь.