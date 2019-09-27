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Анкипанс — игрокам рижского «Динамо»: засуньте в задницу свои неудачи и психи

Анкипанс — игрокам рижского «Динамо»: засуньте в задницу свои неудачи и психи
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс в жёсткой форме выразил недовольство действиями подопечных на тренировке. 25 сентября рижане проиграли на выезде «Локомотиву» со счётом 0:4.

«Засуньте в задницу свои неудачи и психи. Что-то пошло не так — продолжаем играть. Хоккей — командный вид спорта, блин (слово заменено на цензурное), и ничего больше», — сообщает в своём «твиттере» журналист Мартиньш Клявениекс.

Рижское «Динамо» проиграло четыре матча подряд. В сезоне-2019/20 подопечные Анкипанса выиграли только три встречи из десяти, заработав шесть очков при разнице шайб 16-37.

Ближайший матч в КХЛ рижане проведут 30 сентября. В этот день клуб из столицы Латвии встретится на своей площадке со СКА.

Анкипанс — игрокам рижского «Динамо»: лишние пассажиры нам не нужны
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