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ЦСКА всухую обыграл «Торпедо» и одержал шестую победу подряд

ЦСКА всухую обыграл «Торпедо» и одержал шестую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» принимало в Нижнем Новгороде ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «армейцев».

На первый перерыв команды ушли без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке подопечные Игоря Никитина дважды огорчил нижегородский клуб. Сначала точным броском отметился Иван Телегин, а затем Антон Слепышев реализовал численный перевес. В концовке Слепышев оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота. Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон оформил шат-аут.

ЦСКА продлил победную серию до шести матчей, «Торпедо» проиграло впервые за три встречи. 1 октября «армейцы» встретятся со «Спартаком», а команда Дэвида Немировски 29 сентября примет в Нижнем Новгороде «Сочи».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2019, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Телегин (Карнаухов) – 23:20' (5x5)   0:2 Слепышев (Блажиевский, Окулов) – 36:06' (5x4)   0:3 Слепышев (Телегин) – 59:01' (en)
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