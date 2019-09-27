ЦСКА всухую обыграл «Торпедо» и одержал шестую победу подряд

«Торпедо» принимало в Нижнем Новгороде ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «армейцев».



На первый перерыв команды ушли без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке подопечные Игоря Никитина дважды огорчил нижегородский клуб. Сначала точным броском отметился Иван Телегин, а затем Антон Слепышев реализовал численный перевес. В концовке Слепышев оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота. Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон оформил шат-аут.



ЦСКА продлил победную серию до шести матчей, «Торпедо» проиграло впервые за три встречи. 1 октября «армейцы» встретятся со «Спартаком», а команда Дэвида Немировски 29 сентября примет в Нижнем Новгороде «Сочи».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.