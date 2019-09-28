Вишневский: Дацюк такой же человек, как и мы. Не инопланетянин
Защитник «Автомобилист» Иван Вишневский поделился мнением о нападающем Павле Дацюке. Опытный хоккеист перебрался в Екатеринбург, покинув СКА.
«С приходом Дацюка особо не поменялось ничего в игре команды. Практически все остались на прежних местах. Конечно, с его приходом у ребят прибавилось уверенности. Такое всегда происходит, если играешь рядом с ним. Это человек с большим опытом, который может подсказать в трудную минуту, как поступить лучше.
Дацюк такой же человек, как и мы. Не инопланетянин, который пришёл, и теперь все не знают, что делать. Дацюк — это человек, но только с большим опытом, выигрывавший кубки и чемпионаты везде, где играл. Отлично, что к нашей команде добавился ещё один лидер», — приводят слова Вишневского «Известия».
Директор «Автомобилиста»: хочу поздравить всех с возвращением Дацюка в хоккей
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