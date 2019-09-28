«Нью-Джерси» с Гусевым победил «Коламбус»
В НХЛ продолжаются предсезонные матчи. В ночь на 28 сентября мск «Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 0:2.
Игроками, забросившими шайбы стали Тэйлор Холл и Трэвис Зэйджек. Кори Шнайдер отразили все 32 броска по своим воротам. Российский нападающий Никита Гусев результативными действиями не отметился. В активе россиянина бросок в створ за 14.15 на льду. Михаил Мальцев участие в матче не принимал.
На счету защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова 2 минуты штрафа, 2 броска в створ за 18.32.
Новый сезон в регулярном чемпионате НХЛ стартует в ночь на 3 октября мск.
«Тампа-Бэй» — фаворит Кубка Стэнли по версии игроков НХЛ
- 28 сентября 2019
-
04:43
-
04:33
-
03:47
-
00:47
-
00:00
- 27 сентября 2019
-
23:31
-
23:20
-
22:53
-
22:41
-
22:19
-
21:49
-
21:34
-
21:16
-
20:44
-
20:39
-
20:31
-
20:27
-
20:10
-
20:00
-
19:34
-
19:29
-
19:15
-
18:52
-
18:38
-
18:23
-
18:08
-
17:37
-
17:31
-
17:16
-
16:51
-
16:28
-
16:16
-
16:00
-
15:35
-
15:27
Партнерский контент