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«Нью-Джерси» с Гусевым победил «Коламбус»

«Нью-Джерси» с Гусевым победил «Коламбус»
Хоккей / НХЛ 0

В НХЛ продолжаются предсезонные матчи. В ночь на 28 сентября мск «Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 0:2.

Игроками, забросившими шайбы стали Тэйлор Холл и Трэвис Зэйджек. Кори Шнайдер отразили все 32 броска по своим воротам. Российский нападающий Никита Гусев результативными действиями не отметился. В активе россиянина бросок в створ за 14.15 на льду. Михаил Мальцев участие в матче не принимал.

На счету защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова 2 минуты штрафа, 2 броска в створ за 18.32.

Новый сезон в регулярном чемпионате НХЛ стартует в ночь на 3 октября мск.

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