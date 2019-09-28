«Нью-Джерси» с Гусевым победил «Коламбус»

В НХЛ продолжаются предсезонные матчи. В ночь на 28 сентября мск «Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 0:2.



Игроками, забросившими шайбы стали Тэйлор Холл и Трэвис Зэйджек. Кори Шнайдер отразили все 32 броска по своим воротам. Российский нападающий Никита Гусев результативными действиями не отметился. В активе россиянина бросок в створ за 14.15 на льду. Михаил Мальцев участие в матче не принимал.



На счету защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова 2 минуты штрафа, 2 броска в створ за 18.32.



Новый сезон в регулярном чемпионате НХЛ стартует в ночь на 3 октября мск.