Генменеджер «Виннипега»: Лайне только начинает показывать, на что он способен

Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф поделился впечатлениями о подписании нового контракта с нападающим Патриком Лайне. Скандинавский хоккеист поставил подпись под двухлетним договором на общую сумму $ 13,5 млн.

«Я всегда говорил, что любые переговоры живут своей жизнью, проходят со своими особенностями. Главное — добиться цели. Мы рады, что смогли договориться.

Речь идёт об элитном игроке. Посмотрите на его статистику, чего он добился в 18 лет, в 19 и 20. Такое удавалось немногим. В этом уникальность этой ситуации. Поэтому она была особенной для нас. И мы считаем, что он только начинает показывать, на что он способен. Теперь у нас есть возможность своими глазами увидеть, как он будет играть. Наша команда движется вперёд, становится опытнее.

В этом году нам приходилось принимать непростые решения. Мы имеем дело с потолком зарплат, а это очень непросто. Поэтому мы вынуждены принимать такие решения в попытке выйти на цифры, которые устроят обе стороны, и сохранить максимально возможное количество игроков из прошлогоднего состава.

Конечно, сейчас я очень рад. Но мне надо снова засучить рукава и продолжать работать. Я реалист и должен решать задачи, стоящие передо мной в данный момент. Будем трудиться», — приводит слова Чевелдэйоффа пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне 21-летний Лайне провёл 82 матча в регулярном чемпионате, забросив 30 шайб и отдав 20 результативных передач при показателе полезности «–24». В шести матчах плей-офф форвард набрал 4 (3+1) очка.