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«Амур» — «Сибирь»: стали известны составы команд

«Амур» — «Сибирь»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» и «Сибирь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хабаровске. Встреча состоится сегодня, 28 сентября, начало — в 10:00 мск. Дальневосточная команда в нынешнем сезоне проиграла 10 матчей из 11.

«Амур»:

Аликин (Лангхамер);
Коробов — Йордан, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Васильев — Кондратьев, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;
Витасек — Турбин, Горшков — Капитуров — Руденков;
Александров, Величкин — Железков — Кацуба.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;
Алексеев — Ермаков, Чесалин — Саюстов — Миловзоров;
Хабаров — Тимашов, Казаков — Торченюк — Михайлов;
Морозов — Ефремов, Первушин — Романцев — Коротков.

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