«Амур» — «Сибирь»: стали известны составы команд

«Амур» и «Сибирь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хабаровске. Встреча состоится сегодня, 28 сентября, начало — в 10:00 мск. Дальневосточная команда в нынешнем сезоне проиграла 10 матчей из 11.



«Амур»:



Аликин (Лангхамер);

Коробов — Йордан, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Васильев — Кондратьев, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;

Витасек — Турбин, Горшков — Капитуров — Руденков;

Александров, Величкин — Железков — Кацуба.



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;

Алексеев — Ермаков, Чесалин — Саюстов — Миловзоров;

Хабаров — Тимашов, Казаков — Торченюк — Михайлов;

Морозов — Ефремов, Первушин — Романцев — Коротков.

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