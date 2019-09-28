Шипачёв: всегда рад приехать в Санкт-Петербург, хотелось бы ещё и выиграть

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился впечатлениями от проигранного матча с петербургским СКА (1:4).



«У меня было много хорошего в Петербурге. Всегда рад приехать на эту арену, здесь крутые болельщики. Хотелось бы ещё и выиграть. У нас были моменты, могли забивать голы. Сегодня было много удалений у обеих команд. Главная причина нашего поражения — не реализовали свои возможности.



В моменте с голом Кетова был отскок от борта. Сейчас вратарям тяжело — все отскоки на пятак вываливаются. Мы немножко не разобрались. А Женька своё дело делает, молодец», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



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