Шипачёв: всегда рад приехать в Санкт-Петербург, хотелось бы ещё и выиграть
Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился впечатлениями от проигранного матча с петербургским СКА (1:4).
«У меня было много хорошего в Петербурге. Всегда рад приехать на эту арену, здесь крутые болельщики. Хотелось бы ещё и выиграть. У нас были моменты, могли забивать голы. Сегодня было много удалений у обеих команд. Главная причина нашего поражения — не реализовали свои возможности.
В моменте с голом Кетова был отскок от борта. Сейчас вратарям тяжело — все отскоки на пятак вываливаются. Мы немножко не разобрались. А Женька своё дело делает, молодец», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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СКА второй раз за сезон обыграл московское «Динамо»
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