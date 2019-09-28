Кудашов: два поражения СКА в домашней серии — много

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвёл итоги выигранного матча с московским «Динамо» (4:1).
«Боевая игра, вы видели, сколько было стычек, интересных моментов. Благодарю игроков за самоотверженность, самоотдачу. То, что сегодня реализовали большинство, — молодцы, но по качеству, по исполнению всё ещё очень далеко от идеала.
Думаю, два поражения в домашней серии, это много.
Хелльберг ещё не готов после травмы, именно даже не физически, а повреждение ему не даёт играть. Кочетков не попадает в заявку, потому что у нас ещё есть Налимов, мы его теперь готовим.
Игрокам надо играть. Подколзин уже немного засиделся, получал мало игровой практики. Вернее, 8-9 минут в последних матчах у него было, но для него важно постоянно быть в игре, поэтому вернули его в «Неву», чтобы сыграл там несколько матчей, набрал свой игровой объём и вернулся. Ещё не обсуждали, продолжит ли сейчас Марченко быть 13-м нападающим», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 28 сентября 2019
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