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Кудашов: два поражения СКА в домашней серии — много

Кудашов: два поражения СКА в домашней серии — много
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвёл итоги выигранного матча с московским «Динамо» (4:1).

«Боевая игра, вы видели, сколько было стычек, интересных моментов. Благодарю игроков за самоотверженность, самоотдачу. То, что сегодня реализовали большинство, — молодцы, но по качеству, по исполнению всё ещё очень далеко от идеала.

Думаю, два поражения в домашней серии, это много.

Хелльберг ещё не готов после травмы, именно даже не физически, а повреждение ему не даёт играть. Кочетков не попадает в заявку, потому что у нас ещё есть Налимов, мы его теперь готовим.

Игрокам надо играть. Подколзин уже немного засиделся, получал мало игровой практики. Вернее, 8-9 минут в последних матчах у него было, но для него важно постоянно быть в игре, поэтому вернули его в «Неву», чтобы сыграл там несколько матчей, набрал свой игровой объём и вернулся. Ещё не обсуждали, продолжит ли сейчас Марченко быть 13-м нападающим», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА второй раз за сезон обыграл московское «Динамо»
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