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Буцаев: довольны двумя очками, но есть большие претензии и вопросы

Буцаев: довольны двумя очками, но есть большие претензии и вопросы
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с минским «Динамо» (5:4 Б).

«Хотел бы поблагодарить болельщиков и поздравить их с этой победой. Они здорово поддерживали нас на протяжении последних двух матчей, верили в команду.

Скажу так: наверное, по началу соперник действительно смотрелся очень здорово. Но, как сказал коллега, мы должны минимизировать свои ошибки в простых ситуациях. Наверное, если бы не Александр Шарыченков, наш вратарь, который оставил нас первую половину первого периода в игре, то мы не смогли бы удачно реализовать большинство в первом периоде. Исход мог бы быть другим для нас.

Мы довольны двумя очками, но есть большие претензии, большие вопросы по некоторым моментам нашей игры», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Нефтехимик» переиграл минское «Динамо»
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