Буцаев: довольны двумя очками, но есть большие претензии и вопросы

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с минским «Динамо» (5:4 Б).
«Хотел бы поблагодарить болельщиков и поздравить их с этой победой. Они здорово поддерживали нас на протяжении последних двух матчей, верили в команду.
Скажу так: наверное, по началу соперник действительно смотрелся очень здорово. Но, как сказал коллега, мы должны минимизировать свои ошибки в простых ситуациях. Наверное, если бы не Александр Шарыченков, наш вратарь, который оставил нас первую половину первого периода в игре, то мы не смогли бы удачно реализовать большинство в первом периоде. Исход мог бы быть другим для нас.
Мы довольны двумя очками, но есть большие претензии, большие вопросы по некоторым моментам нашей игры», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
- 28 сентября 2019
-
23:22
-
23:02
-
22:55
-
22:29
-
22:11
-
21:50
-
21:42
-
21:41
-
21:21
-
21:02
-
20:52
-
20:42
-
20:38
-
20:35
-
20:33
-
20:28
-
20:23
-
20:19
-
20:09
-
20:06
-
20:03
-
20:03
-
19:58
-
19:54
-
19:45
-
19:43
-
19:43
-
19:41
-
19:34
-
19:22
-
19:17
-
19:15
-
19:01
-
18:56
-
18:38