Вудкрофт: чтобы играть в КХЛ, «Динамо» нужно убрать необоснованные ошибки

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от проигранного матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (4:5 Б).



«В первую очередь хочу поздравить Вячеслава Буцаева с победой. Мы хорошо начали игру. Первые 10 минут играли так, как нужно играть на выезде, в таком стиле. Мы просто и глубоко играли. После того, как первую шайбу забили, мы перестали кататься, перестали давить. Потом последовали плохие удаления. Если ты это допускаешь, то ты позволяешь сопернику возвращаться игру.



Хочу также отметить, как наша команда в конце собралась, вернулась в игру и боролась. Но, чтобы играть в этой лиге, мы должны убрать необоснованные ошибки, которых у нас пока достаточно. Мы должны их искоренять, чтобы играть и показывать хороший результат», — цитирует тренера минчан официальный сайт «Нефтехимика».

«Нефтехимик» переиграл минское «Динамо»