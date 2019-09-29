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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

28 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось восемь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Амур» победил «Сибирь» — 3:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2019, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав) – 10:19' (5x4)   2:0 Зогорна (Величкин) – 26:40' (5x5)   3:0 Васильев (Зогорна) – 31:32' (5x5)

«Йокерит» обыграл «Автомобилист» — 4:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2019, суббота. 16:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Белоусов – 13:44' (5x5)   1:1 Лёв (Мозес, Лепистё) – 14:26' (5x5)   2:1 Эронен (Йоэнсуу, Регин) – 18:50' (5x5)   3:1 Йоэнсуу (Мозес, Хаапала) – 35:24' (5x5)   3:2 Мамкин (Бодров, Доус) – 57:22' (6x5)   4:2 Иконен (О'Нилл, Норман) – 58:30' (en)

«Ак Барс» разгромил «Куньлунь Ред Стар» — 5:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Основин (Фрэттин, Галимов) – 18:44' (5x5)   2:0 Педан (Кормье, Фрэттин) – 25:39' (5x5)   3:0 Фрэттин (Яруллин, Зарипов) – 46:48' (5x4)   4:0 Зарипов (Галимов) – 55:54' (5x5)   5:0 Валеев (Воронков, Зарипов) – 59:53' (5x5)

«Нефтехимик» одолел минское «Динамо» — 5:4 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 4
Б
Динамо Мн
Минск
0:1 Шор (Пулккинен, Принс) – 05:11' (5x5)   1:1 Шарипзянов (Захарчук, Черников) – 15:27' (5x4)   2:1 Порядин (Уайт, Рясенский) – 16:57' (5x4)   2:2 Граньяни (Принс) – 21:26' (5x5)   3:2 Уайт – 26:17' (5x5)   3:3 Мартынов (Демков, Степанов) – 28:38' (5x5)   4:3 Авцин – 34:15' (5x5)   4:4 Костицын (Паре, Шор) – 59:45' (6x4)   5:4 Митчелл – 65:00' ( ПБ)

«Северсталь» обыграла «Салават Юлаев» — 4:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гераськин (Трубачёв) – 04:40' (5x5)   2:0 Балдаев – 14:20' (5x5)   2:1 Картаев (Гиматов, Жарков) – 28:16' (5x5)   2:2 Коледов (Сошников, Бурмистров) – 33:43' (5x5)   3:2 Хабаров (Вовченко, Хохлов) – 38:49' (5x5)   4:2 Лишка (Хлыстов, Якимов) – 46:06' (5x5)   4:3 Хартикайнен (Маннинен) – 59:56' (6x5)

«Авангард» уступил «Спартаку» — 3:4 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Б
Спартак
Москва
0:1 Хохлачёв (Вишневский, Фёдоров) – 07:10' (5x4)   1:1 Чудинов (Андригетто) – 25:11' (5x4)   2:1 Клинкхаммер (Бек, Андригетто) – 38:20' (5x3)   3:1 Войнов (Бек, Семёнов) – 44:48' (5x4)   3:2 Даугавиньш (Кулик, Карсумс) – 45:56' (5x5)   3:3 Херсли (Фёдоров, Ганзл) – 50:10' (5x5)   3:4 Ганзл – 65:00' ( ПБ)

«Витязь» одолел «Металлург» — 3:2 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Монс (Ержабек, Чернов) – 04:33' (5x5)   1:1 Потехин (Дронов, Яковлев) – 10:01' (5x5)   1:2 Паршин (Дронов) – 26:46' (5x5)   2:2 Аалтонен – 49:09' (5x5)   3:2 Ларичев – 65:00' ( ПБ)

СКА победил московское «Динамо» — 4:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Лехтеря (Ткачёв, Плотников) – 14:20' (5x5)   2:0 Кетов (Каблуков) – 22:23' (4x5)   2:1 Петерссон (Шипачёв, Хиетанен) – 33:32' (5x5)   3:1 Плотников (Якупов, Ткачёв) – 48:23' (5x3)   4:1 Лехтеря (Плотников, Ткачёв) – 56:07' (5x5)

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

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