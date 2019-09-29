Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

28 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось восемь матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги



«Амур» победил «Сибирь» — 3:0.

«Йокерит» обыграл «Автомобилист» — 4:2.

«Ак Барс» разгромил «Куньлунь Ред Стар» — 5:0.

«Нефтехимик» одолел минское «Динамо» — 5:4 Б.

«Северсталь» обыграла «Салават Юлаев» — 4:3.

«Авангард» уступил «Спартаку» — 3:4 Б.

«Витязь» одолел «Металлург» — 3:2 Б.

СКА победил московское «Динамо» — 4:1.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.