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Марьямяки: «Йокерит» сыграл с «Автомобилистом так, как и должен был

Марьямяки: «Йокерит» сыграл с «Автомобилистом так, как и должен был
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча КХЛ с «Автомобилистом» (4:2).

«Команда очень хорошо начала игру, и голов в первом периоде могло быть и больше. Вратарь «Автомобилиста» Коварж сыграл просто великолепно. Мы отплатили сразу после пропущенной шайбы, и это говорит, наверное, о том, что мы сумели извлечь урок из прошлых упущений.

Я забыл рассказать Саку Мяэналанену, что здесь очень строго следят за правильностью смен. Очень грубая ошибка тренера, из-за нее нам пришлось обороняться втроем.

Для Йессе Йоэнсуу это был важный гол, и в третьем периоде мы сыграли вполне неплохо. В целом мы показали сегодня примерно такую игру, какой она и должна быть. Быстро снялись с ручника и сразу набрали обороты», – написано на странице «Йокерита» во «Вконтакте».

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