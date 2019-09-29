Марьямяки: «Йокерит» сыграл с «Автомобилистом так, как и должен был

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча КХЛ с «Автомобилистом» (4:2).
«Команда очень хорошо начала игру, и голов в первом периоде могло быть и больше. Вратарь «Автомобилиста» Коварж сыграл просто великолепно. Мы отплатили сразу после пропущенной шайбы, и это говорит, наверное, о том, что мы сумели извлечь урок из прошлых упущений.
Я забыл рассказать Саку Мяэналанену, что здесь очень строго следят за правильностью смен. Очень грубая ошибка тренера, из-за нее нам пришлось обороняться втроем.
Для Йессе Йоэнсуу это был важный гол, и в третьем периоде мы сыграли вполне неплохо. В целом мы показали сегодня примерно такую игру, какой она и должна быть. Быстро снялись с ручника и сразу набрали обороты», – написано на странице «Йокерита» во «Вконтакте».
- 29 сентября 2019
-
05:25
-
04:53
-
04:35
-
03:58
-
03:16
-
02:25
-
02:00
-
01:28
-
00:43
-
00:37
-
00:19
-
00:00
- 28 сентября 2019
-
23:22
-
23:02
-
22:55
-
22:29
-
22:11
-
21:50
-
21:42
-
21:41
-
21:21
-
21:02
-
20:52
-
20:42
-
20:38
-
20:35
-
20:33
-
20:28
-
20:23
-
20:19
-
20:09
-
20:06
-
20:03
-
20:03
-
19:58