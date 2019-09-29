Кросби получил травму в контрольном матче с «Баффало»

«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Баффало Сэйбрз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:2 Б в пользу команды Ральфа Крюгера.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби досрочно завершил матч. Канадский форвард провёл на льду шесть минут и 42 секунды в первом периоде, после чего не смог продолжить встречу из-за травмы. Главный тренер «Питтсбурга» Майка Салливана после матча заявил, что состояние Кросби оценивается.

32-летний Кросби на протяжении всей карьеры в НХЛ защищает цвета «Питтсбург Пингвинз». В составе клуба из штата Пенсильвания форвард трижды завоёвывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Кроме того, на его счету две золотые медали Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи (2010, 2014) в составе сборной Канады и победа на чемпионате мира (2015). В 2016 году Кросби стал победителем Кубка мира, а также был признан самым ценным хоккеистом турнира.