Кросби получил травму в контрольном матче с «Баффало»

«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Баффало Сэйбрз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:2 Б в пользу команды Ральфа Крюгера.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби досрочно завершил матч. Канадский форвард провёл на льду шесть минут и 42 секунды в первом периоде, после чего не смог продолжить встречу из-за травмы. Главный тренер «Питтсбурга» Майка Салливана после матча заявил, что состояние Кросби оценивается.
32-летний Кросби на протяжении всей карьеры в НХЛ защищает цвета «Питтсбург Пингвинз». В составе клуба из штата Пенсильвания форвард трижды завоёвывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Кроме того, на его счету две золотые медали Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи (2010, 2014) в составе сборной Канады и победа на чемпионате мира (2015). В 2016 году Кросби стал победителем Кубка мира, а также был признан самым ценным хоккеистом турнира.
- 29 сентября 2019
-
09:11
-
09:03
-
06:22
-
05:25
-
04:53
-
04:35
-
03:58
-
03:16
-
02:25
-
02:00
-
01:28
-
00:43
-
00:37
-
00:19
-
00:00
- 28 сентября 2019
-
23:22
-
23:02
-
22:55
-
22:29
-
22:11
-
21:50
-
21:42
-
21:41
-
21:21
-
21:02
-
20:52
-
20:42
-
20:38
-
20:35
-
20:33
-
20:28
-
20:23
-
20:19
-
20:09
-
20:06